 

“Самый важный гол”. Капитан сборной Украины по футболу Зинченко впервые станет отцом

05.06.2021, 14:00, Новости дня
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Один и тот же снимок будущие родители разместили одновременно каждый в своем аккаунте. “Мой мир”, – подписал фото Зинченко. Его супруга в подписи к своему фото поставила сердечки. Суммарно оба снимка набрали больше 300 тыс. лайков.

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A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

“Красава, Алекс! Самый важный гол”, – написал пользователь с ником my_name_is_optimus_prime577.

“Влада, Саня, поздравляю вас!” – оставил комментарий senchikkrapivchik.

“Брат, поздравляю! Не забудьте с Владкой меня на крестины позвать”, – попросил edgar.peresoliak.

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она работала корреспондентом на телеканале “Футбол 1/2”.

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год – это одна из самых низких зарплат в команде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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