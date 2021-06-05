“Самый важный гол”. Капитан сборной Украины по футболу Зинченко впервые станет отцом
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Один и тот же снимок будущие родители разместили одновременно каждый в своем аккаунте. “Мой мир”, – подписал фото Зинченко. Его супруга в подписи к своему фото поставила сердечки. Суммарно оба снимка набрали больше 300 тыс. лайков.
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“Красава, Алекс! Самый важный гол”, – написал пользователь с ником my_name_is_optimus_prime577.
“Влада, Саня, поздравляю вас!” – оставил комментарий senchikkrapivchik.
“Брат, поздравляю! Не забудьте с Владкой меня на крестины позвать”, – попросил edgar.peresoliak.
Контекст:
Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа.
Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она работала корреспондентом на телеканале “Футбол 1/2”.
Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год – это одна из самых низких зарплат в команде.
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