 

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

05.06.2021, 14:00, Новости дня
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Заседание прошло 4 июня. На опубликованном агентством снимке Ким Чен Ын председательствует на мероприятии. На заседании подводились промежуточные итоги развития партии и государства в 2021 году.

Северокорейский лидер отметил, что стратегия национального развития сталкивается со множеством проблем как по объективным внешним причинам, так и по субъективным поводам. В то же время он сообщил, что некоторые проекты “продвигаются многообещающе”.

31 мая южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на министерство объединения, сообщало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая. Последний раз ЦТАК публиковал его фотографии с концерта художественных коллективов семей солдат армии КНДР, который лидер посетил вместе с супругой Ли Соль Чжу.

Пресс-секретарь министерства Ли Чон Чжу тогда говорил, что это самый продолжительный период, когда не было сообщений об общественной деятельности Ким Чен Ына.

Контекст:

Это не первый случай, когда лидер КНДР пропадает из поля зрения общественности на долгий период. В мае прошлого года его отсутствие длилось три недели. 

Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. Однако эта информация та и не подтвердилась.

Американский сайт NK News, который мониторит ситуацию в Северной Корее, писал, что ранее только дважды – в 2001 и 2018 годах – Ким Чен Ын так надолго исчезал из публичной политики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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