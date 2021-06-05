В Болгарии госбольница незаконно трансплантировала органы. Донорами были люди из Украины и Молдовы

В ведомство поступили документы, содержащие информацию о том, что в период с 2019-го по 27 апреля 2021 года в Лозенецкой больнице провели 14 трансплантаций почки от живого донора. Все доноры – граждане Украины и Молдовы, а получателями органов были граждане Омана, Израиля и другие.

Согласно требованиям болгарского законодательства, трансплантация от живого донора возможна лишь в случае родства между донором и реципиентом. Сейчас МВД страны проверяет, были ли родственные связи в случаях донорства в Лозенецкой больнице.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров на пресс-конференции рассказал, что в этой больнице доноры указывались племянниками граждан Израиля, Японии, Германии, Омана. По его мнению, есть все основания полагать, что эти люди не связаны друг с другом, отмечает “Свободна Европа”.

Кацаров, добавив, что по крайней мере в некоторых случаях из заинтересованных стран поступала информация о том, что получатели органов не являются их гражданами.

Кроме этого, в больнице обнаружили еще ряд нарушений, в том числе финансовые махинации. В связи с этим глава минздрава распустил совет директоров учреждения.

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