 

В РФ вступил в силу запрет на экспорт гречки

05.06.2021, 10:56, Новости дня
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С 5 июня РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи.

Временные ограничения также не затронут транзитные товары, поставки для обеспечения деятельности воинских формирований РФ в других странах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене, передает РИА «Новости».

О запрете стало известно в начале мая. До этого СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики.

Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу.

Союз экспортеров зерна в конце апреля со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщал, что основными импортерами российской гречихи являются Китай, Латвия и Украина.



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