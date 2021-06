“Из-за того, что вашего ребенка использовали, ХАМАС 60 боеголовок запустил”. Якобы погибшую палестинскую девочку нашли живой в РФ

Одними из первых о смерти трехлетней Малек Аль-Танани написали иранские СМИ Kayhan и Rokna, а также агентство Fars News Agency, связанное с Корпусом стражей исламской революции. В дальнейшем эту информацию распространяли Yasour, Alice Walkers Garden, Mashregh News и другие.

По данным этих медиа, девочка якобы погибла во время удара израильских сил по сектору Газа вместе со всей семьей – родителями и четырьмя малолетними братьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * * (@kayhan.ir)

Фото девочки публиковали и пользователи соцсетей, называя ее “маленьким ангелом”, убитым Израилем.

https://www.facebook.com/mosab.tabasha/posts/2985599655052839

This little angel called Malak AL-Tanany (3) yrs old, she murdered in an israeli airstrike on #Gaza yesterday with all her family * #SaveGaza#GazaUnderAttack pic.twitter.com/Fo1JVT5cCZ

— Aya Isleem * #Gaza (@AyaIsleemEn) May 14, 2021

Однако 18 мая фактчекеры издания Deutsche Welle выяснили, что на самом деле на публикуемых снимках изображена пятилетняя россиянка София из Подмосковья. Фото ее мать опубликовала в Instagram два года назад.

Журналисты телеканала “Дождь” в начале июня нашли мать девочки – ее зовут Тамара, она грузинка. Узнав, что фото ее дочери используют как снимок якобы погибшей девочки, она была возмущена. Женщина обратилась к редакции Kayhan с просьбой удалить фотографию ее ребенка и написать опровержение новости.

“Они ничего не выставили, они даже не удалили [фотографию]. Как мне сказали, это им невыгодно. Перед народом они будут вруны. Но они и так наврали… Я пообщалась и с Израилем, а одна женщина мне вообще написала, что “вот вы знаете, что из-за того, что фото вашего ребенка использовали ХАМАС 60 боеголовок запустил”. Меня это ужаснуло”, – рассказала Тамара.

Она также обращалась в посольство Ирана в России с просьбой посодействовать разрешению этой проблемы, однако ей там не смогли помочь.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей. Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинского движения ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны “Железный купол”. В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта на Ближнем Востоке разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и “Палестинского исламского джихада”, в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel.

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня в ночь на 21 мая.

—