Застреливший азербайджанца в Новосибирской области инспектор ДПС освобожден из-под стражи

Застреливший при проверке документов мужчину в Новосибирской области инспектор ДПС по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба СК.

«По поручению председателя СК РФ следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении на сайте СК.

«По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления», – сообщили в СК.

«Двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов, продолжается в Главном следственном управлении, сообщили в СК.

Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского.