Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V»

Члены правления бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) проголосовали за разрешение импорта и ограниченного использования в федеративной республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«[Предлагается] временно разрешить на исключительных условиях импорт вакцины в следующих количествах, что соответствует 1% населения штатов согласно плану вакцинации на июнь 2021 года: Баия – 300 тыс. доз, Мараньян – 141 тыс. доз, Сержипе – 46 тыс. доз, Сеара – 183 тыс. доз, Пернамбуку – 192 тыс. доз, Пиауи – 66 тыс. доз», – приводит ТАСС слова члена правления регулятора Алекса Машаду Кампуса, доводы которого поддержали еще трое коллег, в том числе глава регулятора Антониу Барра Торрес.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» прибудет в Бразилию в июле».

Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение «Спутника V». Вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Напомним, 20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.

В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.