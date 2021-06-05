Le Parisien – в Париже по подозрению в организации договорных матчей задержана российская теннисистка

Правоохранительные органы французской столицы в минувший четверг арестовали российскую теннисистку Яну Сизикову, которая в настоящий момент принимает участие в Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан-Гаррос»), стало известно Le Parisien. По данным газеты, россиянка обвиняется в «мошенничестве в составе организованной группы» в связи с матчем на прошлогоднем парижском турнире, который показался подозрительным французским следователям.



YouTube

На турнире «Ролан-Гаррос» разразилась «буря», спровоцированная расследованием о договорных матчах: в четверг вечером в Париже в рамках соответствующего уголовного дела была арестована 26-летняя участница чемпионата из РФ Яна Сизикова, сообщает Le Parisien со ссылкой на собственные источники.

По данным французской газеты, Сизикова, которую задержали сразу после сеанса массажа, на который спортсменка отправилась после завершения матча в женском парном разряде совместно с Екатериной Александровой против австралиек Айлы Томлянович и Сторм Сандерс, была помещена под стражу в отделение Центральной службы по бегам и играм (SCCJ) французской уголовной полиции. Как сообщила парижская прокуратура, россиянку, потерпевшую в упомянутом матче поражение со счётом 6:1, 6:1, предъявили обвинения по статьям «коррупция в спорте» и «мошенничество в составе организованной группы».

Согласно информации, полученной корреспондентами Le Parisien, задержание Сизиковой проходило в весьма «неспокойной» обстановке, поскольку аресту пытались помешать несколько сотрудников службы безопасности. Между тем полиция смогла провести обыск в номере отеля, где остановилась россиянка. Немецкие СМИ также сообщают, что теннисистка, которая занимает 101 строчку в мировом парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), является фигуранткой расследования по делу о «мошенничестве в составе организованной группы», а также «активной и пассивной коррупции в спорте», возбуждённому в октябре прошлого года парижской прокуратурой.

По данным Le Parisien, внимание сотрудников SCCJ привлёк состоявшийся в минувшем октябре матч первого тура прошлогоднего турнира «Роллан-Гаррос» в женском парном разряде, на котором Сизикова выступила вместе с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Кристины-Андреи Миту и Патричи Марии Циг. Как подчёркивает обозреватель издания, хотя румынки, которые победили со счётом 7:6, 6:4, действительно считались фаворитками, французским следователям показался подозрительным пятый гейм второго сета. На победу именно в этом гейме румынских теннисисток в букмекерских конторах разных стран были поставлены десятки тысяч евро — и, хотя они эту победу убедительно одержали, этому «немало поспособствовала» их российская соперница, которая дважды совершила двойную ошибку, потеряв очки, разъясняет французский журналист.

Яну Сизикову сложно назвать «спортсменкой с мировым именем» — в настоящий момент она занимает 765-ую строчку в одиночном рейтинге WTA и не поднималась в нём выше 336 позиции, что было в 2016 году, говорится в материале Le Parisien. В парном разряде россиянка показывает более приличный результат, и именно в нём она завоевала свой единственный в карьере титул, победив в 2019 году вместе с соотечественницей Анастасией Потаповой на Открытом чемпионате Швейцарии по теннису среди женщин и заняв 101 позицию в парном рейтинге, пишет французская газета. По данным WTA, за всю карьеру россиянка смогла заработать на призовых около 170 тыс. евро, пишет издание.