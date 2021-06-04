Путин допустил рост товарооборота с Китаем к 2024 году до 200 млрд долларов

Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне 100 млрд долларов в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель в 200 млрд долларов к 2024 году, сообщил президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Одно из ключевых направлений – взаимодействие [Россия и Китай] в сфере экономики. Несколько лет назад мы поставили с председателем [КНР] Си Цзиньпином задачу выйти на стомиллиардный рубеж нашего торгового оборота. Мы не только вышли на этот рубеж, но даже в сложных условиях пандемийного 2020 года удержали эту планку. Небольшое было снижение в торговом обороте, но все-таки он составил 104 млрд [долларов]», – приводит слова Путина ТАСС.

«Я думаю, ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году хотели, в целом можем выйти, несмотря на этот небольшой спад, и на 200 млрд [долларов по показателю товарооборота], о чем мы тоже с председателем [КНР] Си Цзиньпином говорили», – отметил российский лидер, добавив, что об этом говорят темпы, которые набрал товарооборот двух стран в первом квартале 2021 года.

Глава государства обратил внимание, что РФ и Китай имеют очень много совпадающих интересов, это лежит в основе развития двусторонних отношений. Он отметил важность того, что Москва и Пекин сотрудничают в самых разных областях, уделяют большое внимание высокотехнологичным направлениям, атомной энергетике. «Мы продолжаем работать вместе в самолетостроении, мы больше и больше уделяем внимания развитию нашего сотрудничества в космосе, в том числе, работая совместно над лунной программой. Здесь очень интересные перспективы», – сказал Путин.

«Считаю не менее важным наше сотрудничество в сфере сохранения окружающей среды и в гуманитарной области. Мы из года в год проводим самые различные форумы на перекрестные годы в самых различных сферах. Это сближает людей. А для того, чтобы это имело хорошую поддержку с точки зрения инфраструктуры, мы ее тоже развиваем. Совсем недавно открыт мостовой переход на одном из важнейших участков российско-китайской границы», – продолжил Путин.

Глава государства подчеркнул, что китайская инициатива «Один пояс – один путь» сопрягается с тем, что делается в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Я просто ни на секунду не сомневаюсь, что мы будем продолжать действовать так же активно. Имею в виду и заинтересованность как России, так и Китая в поддержании нашего взаимодействия на международной арене, а это взаимодействие, безусловно, является одним из важнейших элементов стабильности в международных делах», – заключил Путин.

Напомним, в январе Главное таможенное управление КНР сообщало, что товарооборот РФ и Китая по итогам 2020 года составил 107,76 млрд долларов. В 2019 году товарооборот РФ и Китая увеличился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов. В 2018 году этот показатель впервые превысил 100 млрд долларов. При этом РФ и Китай запланировали к 2024 году довести товарооборот до 200 млрд долларов.