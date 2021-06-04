Советник главы “Нафтогазу”: “Северный поток – 2” вряд ли сможет заработать на полную. Для Украины это начало битвы, а не финал

“Потому я не уверен, что “Северный поток – 2″ сможет заработать на нужной мощности”, – отметил Василик.

Он сказал, что согласно законодательству ЕС, все страны союза имеют паритет, равные голоса и должны иметь равный доступ к рынкам и транспортировке газа.

“По законодательству, нельзя нагружать трубу на 100% одним поставщиком, и есть даже решение, по которому “Газпром” в ряде случаев должен был уменьшить свои мощности вполовину. Потому для Украины точно это начало битвы, а не финал”, – подчеркнул Василик.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

В ходе визита в Украину 2 июня член комитета по международным делам при Сенате США Джинн Шахин выразила надежду, что Конгресс США примет в 2021 году дополнительный пакет санкций в отношении “Северного потока – 2”. “Дальше будут рассматриваться другие средства воздействия на его строительство, когда оно завершится, как можно будет воздействовать на его дальнейшую эксплуатацию, поскольку перед его запуском в эксплуатацию он должен получить разрешения и лицензии для этой эксплуатации”, – говорила сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир.

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