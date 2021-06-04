“Я сижу на трафике угля, а еще на трубе и руке Кремля”. YouTube-проект “Политбард ТВ” записал песню о заседаниях СНБО, Медведчуке, Рабиновиче и Порошенко. Видео

В клипе фигурируют народные депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, а также пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко.

Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Медведчука, его соратника Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Согласно решению суда, Медведчук должен являться к следователю или в суд по первому требованию, сдать паспорта и носить электронное средство контроля, а также не общаться с лицами, которые определит следствие. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

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Видео: Політбард ТВ / YouTube

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