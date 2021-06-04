Малюська: Если олигарх скроет какой-то актив, на котором он зарабатывает деньги на госбюджете, ему будет грозить тюрьма

Министр заявил, что если человек не хочет попасть в реестр олигархов, он должен избавиться от влияния на политическую жизнь.

“Последствия важны. Многие высказывали обвинения, что якобы последствий нет. Есть. И они огромные. Декларирование: если кто-то из олигархов скроет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на госбюджете, – тюрьма”, – сказал он.

Малюська заявил, что после вето президента законопроект, который предусматривает тюремный срок за ложное декларирование, будет подкорректирован, “и даже отсутствие декларации повлечет за собой тюрьму”.

“Последствия сумасшедшие. Попадание в реестр олигархов – это никаких евробондов, никаких мировых рынков, никто из мирового бизнеса связываться с олигархами и их компаниями не будет. Последствия сумасшедшие. Поэтому любой человек, который действительно владеет каким-то цивилизованным бизнесом, сделает все, чтобы в этот реестр не попасть. И отойдет от политической жизни”, – сказал министр.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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