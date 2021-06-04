Малюська: Законопроект об олигархах будет действовать временно. Дальше будут внедрены цивилизованные механизмы

“Законопроект предусматривет временный механизм. Он не будет действовать более 10 лет. Идея в чем? В течение 10 лет олигархи, которые срослись с властью, купили вокруг все, что можно, которые влияют на решения ключевых органов государственной власти, будут отделены от политики. Если они этого не сделают добровольно, будут последствия – последствия настолько неблагоприятные, что рано или поздно они захотят сделать это добровольно”, – сказал он.

Малюська заявил, что в дальнейшем планируют внедрить ряд “цивилизованных механизмов”.

“Законопроект об олигархах временный. Почему временный? Потому что в течение периода действия закона об олигархах будут внедрены цивилизованные механизмы, такие же, как на Западе: закон о лоббизме, закон, усиливающий институциональную способность Антимонопольного комитета, замена чиновников среднего звена, которые сейчас решают вопросы энергетики, антимонопольного законодательства”, – сказал он.

По словам Малюськи, судебная реформа – “действительно ключ к успеху всего”.

“Но сколько нам ждать, пока мы заполним 2 тыс. вакансий судей, где мы их столько возьмем? А мы должны применить механизмы уже сейчас”, – заявил министр.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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