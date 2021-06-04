 

NASA хочет продлить работу МКС до 2030 года

04.06.2021, 23:22, Новости дня
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Они обсудили продолжение сотрудничества США и России в рамках программы Международной космической станции.

По информации “Роскосмоса”, Нельсон заявил о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. 

“Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций”, – отметили в сообщении.

Рогозин и Нельсон договорились о личной встрече, которая состоится в России.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в “Роскосмосе” говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

После 2024 года Россия намерена отказаться от участия в проекте МКС, об этом 18 апреля заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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