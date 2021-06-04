Зеленский: За три недели шестерым “ворам в законе” сообщили о подозрении, 12 выдворили из Украины

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, которое 4 июня обнародовали на его странице в Facebook.

“За три недели шести “ворам в законе” объявлено подозрение. 12 выдворены за пределы Украины. Другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира”, – рассказал он.

Зеленский уточнил, что 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, больше не имеют преступного влияния в стране.

“Треть выдворены из Украины. Другие ожидают завершения процедуры выдворения или находятся под следствием. У остальных отменены документы на проживание в Украине. И это тот случай, когда я совсем не расстроен тем фактом, что кто-то эмигрирует из Украины навсегда”, – добавил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2830408463876178/

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил сегодня, что в Украине сейчас находится 42 криминальных авторитета и скоро их “останется ноль”.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. Данилов сообщал в тот же день, что Совбез продлил также санкции против граждан и компаний РФ и Украины, срок действия которых истекал в мае.

Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари и Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

25 мая глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в список СНБО от 14 мая попали как минимум три воина, защищавшие Украину. По его словам, речь идет о командире батальона имени Шейха Мансура Муслиме Чеберлоевском и его соратниках Салмане Сайнароеве и Муслиме Идрисове.

В этот же день стало известно, что три фигуранта списка оспаривают решение СНБО в Окружном админсуде Киева.

Нардеп Александра Устинова из фракции “Голос” 3 июня сообщила, что правоохранительный комитет Верховной Рады проведет закрытое собрание и заслушает доклады представителей МВД и Нацполиции о том, как вышло, что в санкционные списки в качестве “воров в законе” попали бойцы, которые принимали участие в боях за Широкино.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Ахтем Чийгоз собирается направить президенту Украины Владимиру Зеленскому депутатский запрос об исключении добровольцев из санкционного списка.

Под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины, принятые 14 июня, попали этнические чеченцы. В чеченской диаспоре 3 июня заявили, что эти люди никогда не привлекались к уголовной ответственности и попали в список СНБО в результате халатности.

Данилов заявил 4 июня, что “ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки”.

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