Эксперт: Праймериз нужно внедрять всем политическим партиям

Праймериз – это необходимость, которую нужно внедрять всем партиям: процедура призвана улучшить качественный состав кандидатов, а также выявить перспективных выдвиженцев, сообщил член общественной палаты Волгоградской области, социолог, эксперт Независимого общественного мониторинга Антон Лукаш.

Согласно исследованию, проведенному Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР), россияне позитивно относятся к предварительному голосованию «Единой России», а сторонники других партий также считают, что праймериз способствуют повышению конкуренции.

«Партиям нужно задуматься о том, насколько люди серьезно воспринимают предварительное голосование и насколько большой интерес и доверие вызывает сама процедура. Об этом говорят социологические исследования. Праймериз – это проверка делом. Предварительная защита кандидатом своих политических притязаний через прямое общение с потенциальными избирателями и настройку своей команды. Это – политические командно-штабные учения, если хотите. Да и проверка самим кандидатом своих личных деловых, профессиональных, интеллектуальных и психоэмоциональных качеств», – поделился мнением эксперт НОМ Антон Лукаш.

По мнению социолога, другим партиям необходимо воспринять опыт технологии предварительного голосования «Единой России» как эффективную форму поддержки внутрипартийной конкуренции, призванной улучшить «качественный» состав кандидатов, а также выявить потенциально перспективных выдвиженцев.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место.

Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.

Институт социального маркетинга провёл исследование (ИНСОМАР) провел исследование, согласно которому россияне в целом позитивно относятся к праймериз, которое накануне было проведено партией «Единая Россия. Свое желание принять участие в предварительном голосовании «Единой России» высказали около 25 % опрошенных. 60 % сторонников партии, считают, что праймериз повышает внутрипартийную конкуренцию. Сторонники других партий тоже, в целом, выступают за введение подобной процедуры. О повышении конкуренции как позитивном факторе заявили сторонники КПРФ (35 %), ЛДПР (44 %), «Справедливой РФ – за Правду» (45 %) и непарламентских партий (45 %).