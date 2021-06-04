Депутат: Бесплатная газификация ускорит экономическое и социальное развитие регионов

Там, где развита инфраструктура, там расширяются предприятия, а жители не уезжают оттуда в большие города, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алена Аршинова, комментируя предложенные «Единой Россией» инициативы по бесплатной газификации и развитию инфраструктурных проектов в регионах.

«Очень здорово, что сейчас такое большое внимание уделяется социально незащищенным слоям общества, тем, кто находится в трудной ситуации – пенсионерам, которые проживают одиноко, семьям, которые материально нуждаются, семьям, в которых много детей-инвалидов», – считает член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Алена Аршинова.

«В частности, такое решение, как бесплатная газификация, назревало давно. Очевидно, что для каждого домохозяйства – это дорогое удовольствие. Это социально ориентированный проект – и он должен реализоваться в очень короткие сроки. По сути он уже сейчас запускается "с колес"», – напомнила депутат.

«То, что нас поддержал президент и сделал на этом отдельный акцент – очень здорово. Сам глава Газпрома Алексей Миллер поблагодарил партию за внесенные в закон поправки о бесплатном подключении рядовых потребителей к газу. Я так понимаю, что у очень многих семей теперь снизятся платежи за коммунальные услуги. Более того, эта мера будет способствовать не только росту комфорта в таких домохозяйствах, но и, может быть, развитию целых предприятий. Все будет развиваться быстрее – там, где проложена газовая инфраструктура, вскоре появляется инфраструктура социальная, открываются и предприятия, и магазины. Вот почему нужно, чтобы все это заработало в ближайшее время», – считает Аршинова.

«Отсутствие данного закона тормозило развитие небольших населенных пунктов, туда не шли инвесторы. Сейчас, я уверена, при бесплатном подключении участков к газу таких инвесторов – предпринимателей станет гораздо больше. Сами местные жители будут открывать новые хозяйственные «точки», например, магазины, – отметила депутат. – Где развита инфраструктура, там дополнительные деньги всегда появятся. Там расширяются предприятия, социально развиваются населенные пункты, жители не уезжают оттуда в большие города. А если там остаются люди, то мы как депутаты найдем средства на развитие уже таких объектов инфраструктуры, как детские сады, школы».

Аршинова также напомнила слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, что теперь упростятся все процедуры и сократится срок подключения домовладений к газопроводам. «Будет единое окно. Через МФЦ или «Госуслуги» можно подать заявку, что сильно упростит подключение, – подчеркнула депутат. – Многие рядовые россияне пока не до конца понимают, что такое становится возможным. Многие, как мне кажется, даже не верят, что это случится, потому что многие граждане просили об этом очень давно».

В пятницу на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Турчак попросил глав субъектов подготовить адресную базу домов для обеспечения социальной газификации. По оценкам партии, новая социальная модель уже в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 млн. домовладений.

Ранее Совет Федерации одобрил разработанный «Единой Россией» законопроект о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Документ вводит понятие единого оператора газификации, – им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть Газпром и его компании. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов. Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

Как добавила Аршинова, помимо проекта газификации, единороссы также призвали правительство выделить регионам дополнительные средства на реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

«Единая Россия» всегда настаивала на выделении дешевых кредитов на инфраструктурные проекты. И вот теперь заявлено, что в ближайшее время финансирование на эти цели поступит, – каждый из регионов сможет распоряжаться подобными кредитами, – рассказала Аршинова. – Без поддержки президента добиться такого решения было бы невозможно. Не так просто сейчас выделяются финансы: пандемия, кризисное время, турбулентность мировой экономики. Тем не менее, важно, чтобы мы находили деньги на инфраструктуру, ведь это – будущие точки роста. По сути в ближайшее время на эти цели направят триллион рублей».

Инфраструктурные кредиты выделяются на срок до 15 лет при ставке не более трех процентов годовых – и это вполне лояльные условия, полагает она. «Это то, что может позволить себе сейчас государство. Конечно, мы всегда просим для наших регионов самых лучших условий. Мы и впредь будем добиваться, чтобы проценты были ниже, а сроки – длиннее. Но и это – тоже хорошие условия», – считает она.

Аршинова также напомнила, что еще 4 млрд рублей будет отправлено дополнительно на строительство и реконструкцию домов культуры в селах, детских школ искусств, библиотек, на переоснащение театров в малых городах и так далее, – об этом на сессии также сообщил Турчак. «Эти средства в регионах получат вдобавок к тем, которые мы уже направляем. Это сотни миллиардов рублей ежегодно на строительство детских садов, школ и так далее», – подытожила собеседница.

Напомним, еще в середине апреля «Единая Россия» обратилась к Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу партии, отметив в своем Послании необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

В пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин, который также участвовал в работе стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста», сообщил: в правительстве согласились с инициативой, которую в апреле выдвинули единороссы. «Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места», – сообщил зампред правительства.