СБУ задержала гражданина РФ, который находился в розыске Интерпола

“Согласно базе данных генерального секретариата Интерпола, он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений”, – отмтеили в релизе.

Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде временного ареста. Правоохранители ожидают материалы для экстрадиции гражданина России.

В СБУ сообщили, что задержание проводилось совместно с полицией Полтавской области.

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