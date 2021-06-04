 

СБУ задержала гражданина РФ, который находился в розыске Интерпола

04.06.2021, 19:30, Новости дня
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“Согласно базе данных генерального секретариата Интерпола, он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений”, – отмтеили в релизе.

Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде временного ареста. Правоохранители ожидают материалы для экстрадиции гражданина России.

В СБУ сообщили, что задержание проводилось совместно с полицией Полтавской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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