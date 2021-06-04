СБУ задержала гражданина РФ, который находился в розыске Интерпола
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“Согласно базе данных генерального секретариата Интерпола, он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений”, – отмтеили в релизе.
Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде временного ареста. Правоохранители ожидают материалы для экстрадиции гражданина России.
В СБУ сообщили, что задержание проводилось совместно с полицией Полтавской области.
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