 

“Для дебилов”. Лайма Вайкуле высказалась о творчестве “Ласкового мая”

04.06.2021, 19:30, Новости дня
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Галкин спрашивал Вайкуле об ее отношении к творчеству популярных сегодня молодых исполнителей, композиции которых регулярно попадают в музыкальные чарты и становятся популярными в соцсетях. Певица не лестно отозвалась о современных хитах. Тогда ведущий уточнил: “Плох ли “Ласковый май”?”

“Очень. “Белые розы”– для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!” – заявила Вайкуле. Телеведущий не согласился и исполнил припев из песни. 67-летняя певица незамедлительно попросила его остановиться.

“Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать”, – резюмировала Вайкуле.

ВИДЕОВидео: Gazgolder / YouTube
Контекст:

Группа “Ласковый май” была создана 6 декабря 1986 года в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и музыкантом Вячеславом Пономаревым. Наибольшую популярность получила после выхода песни “Белые розы”.

Солистом “Ласкового мая” был 13-летний ученик интерната Юрий Шатунов. Свое существование коллектив прекратил в 1992 году, когда лидер коллектива решил начать сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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