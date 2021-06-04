Глава Минюста: Ключевое в законопроекте об олигархах – реестр. Были опции радикальнее и интереснее

Малюська считает, что проекте закона, который президент Украины Владимир Зеленский подал 2 июня, есть несколько технических ошибок. Их можно исправить ко второму чтению, а в целом законопроект качественный и соответствующий цели, заявил министр.

“Ключевая история в нем – это реестр, хотя все фокусируются на другом. Были опции радикальнее и интереснее, но вероятность их успешной реализации близка к нулю”, – добавил Малюська.

В Facebook он пояснил риск последствий на примере отсутствия в США реестра владельцев оружия.

“И это не потому, что в США не могут сделать такой электронный реестр, а потому, что это запрещено законом вследствие лоббизма организаций владельцев оружия, которые понимают, что электронный реестр – это первый системный шаг к контролю за оружием, ограничениями а затем и полному запрету. Поэтому они делают все возможное, чтобы электронного реестра не допустить. Это я к чему? А к тому, что “подумаешь там, в реестр олигархов внесут”, – отметил министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1443093682738016&id=100011121947008

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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