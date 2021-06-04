Адвокат Жорин одобрил проверку СК по делу против застрелившего азербайджанца инспектора ДПС

Правильно, что председатель Следственного комитета взял дело, возбужденное в отношении инспектора ГИБДД, который по неосторожности застрелил в Новосибирской области юношу, на личный контроль, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил ряд служебных проверок в отношении следователей, которые ранее приняли решение возбудить уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, застрелившего по неосторожности 19-летнего азербайджанца в Новосибирской области.

«Я со своей стороны приветствую, что председатель Следственного комитета взял это дело на личный контроль. Это очень правильно, потому что данная ситуация – «тонкий лед», когда с одной стороны нужно защитить права обычных граждан, а с другой не нарушить права правоохранителей. Я видел ситуацию на видеозаписи, и она абсолютно неоднозначная. То есть точно сказать по видео кто прав, а кто виноват – очень сложно», – говорит Жорин.

Собеседник отмечает, что для того, чтобы сказать, были ли основания возбуждать уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД или их не было, нужно знать детали, которые представлены в материалах дела, а не в средствах массовой информации.

«При этом очень важно расследовать это дело объективно, без перегибов. Кроме того, на мой взгляд, это нужно сделать публично, чтобы тот или иной вердикт был абсолютно бесспорным, мотивированным, законным и так далее. Поэтому очень правильно, что председатель СК взял это на контроль, ведь с одной стороны права и интересы граждан не должны нарушаться, человек погиб, а с другой стороны правоохранители не должны чувствовать, что в случае чего на них всех собак спустят. Это очень неоднозначная ситуация, в которой нужно разбираться», – заключил адвокат.

Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову во время того, как тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что именно в данном случае Следственный комитет обязан был возбудить дело, поскольку «полицейский, конечно же, не должен был применять оружие» и «к трагедии привело именно неосторожное обращение с оружием».