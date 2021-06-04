Томиленко: Забота власти номер один – загнать все медиа в стойло жесткого регулирования. Но “неудобные” журналисты не сдаются

Банально говорить, что нынешний День журналиста встречаем в непростых условиях. И не только из-за понятного отпечатка, который наложили на нашу жизнь война и эпидемия с карантинами. Но и потому, что осознаем, что вряд ли наступит время, однозначно более благоприятный для журналистской деятельности. Но стоит стремиться к изменениям и осознавать важность нашей профессии.

Эпидемия COVID-19 научила многих украинцев ценить элементарное – воздух, которым дышим. Потому что в определенный момент оказывается: его может критически не хватать. Именно таким живительным воздухом для демократического общества является и полноценное функционирование средств массовой информации, возможность журналистам свободно, беспрепятственно осуществлять свою деятельность.

Если журналист не поставит вопрос президенту, который приехал в Луцк с рабочим визитом – это история не об ущемленных амбициях самого журналиста или редакционного коллектива, а об ограниченной возможности коммуникации “избиратели – власть”. Ведь именно голосом своей общины и выступают представители масс-медиа.

Если районная газета в Луганской области, которая издается за несколько десятков километров от линии фронта, не попадет к подписчикам – это история не о срыве выхода очередного номера и даже не о пустом призыве диджитализироваться на территории без мобильного интернета, а об угрозе информационной безопасности государства. Потому что по законам рыночного общества, в котором мы все живем, вакуума на рынке быть не может – на место голоса, который замолчал, придет другой голос. Вот только далеко не факт, что голос тот будет благосклонным к украинскому государству…

Если журналист в Запорожье или Житомире, который отдал не один десяток лет служению своим зрителям и слушателям, окажется на улице из-за псевдореформы высокооплачиваемых грантовых “экспертов”, которые “зацементировали” свое господство на Общественном вещателе еще на пять лет – это история не о безработице, а о профанации прогрессивной идеи общественного вещания. Идеи, которая в Украине на практике стала кормушкой для широкоизвестной в узких кругах тусовки “соросят” (при всем уважении ко многим достойным общественным организациям и фонду “Открытое общество”, но отдельные медийные общественные организации – в основном профессионально паразитируют на проблемах украинских медиа, а не помогают их решать!). И радикальное сокращение объемов регионального вещания на том же Общественном обесценивает саму идею единого национального информационного пространства.

Выступление в защиту регионального Общественного в Запорожье. Фото: nsju.org

Потому что из Киева всего не видно. Украина – это не только Печерские холмы, где принимаются законы, и уютные конференц-залы пятизвездочных отелей, где одни и те же эксперты с почасовыми гонорарами, которые равны месячной зарплате редактора районной газеты с 30-летним стажем, дискутируют о “международных стандартах” и о “правильной” журналистике.

Украина – это Черкасская и Запорожская области, Галичина и Полесья, прифронтовой Донбасс и бескрайние степи Херсонской области… Это маленькие городки, которые потеряли статус райцентров, это потерянные в лесах поселки, куда из областного центра – четыре часа езды маршруткой раз в сутки. И где живут миллионы “маленьких украинцев”, голосом которых являются журналисты. Журналисты, которые ежедневно ходят на работу, чтобы рассказывать людям новости и помогать лучше ориентироваться в таком нестабильном окружающем мире. Журналисты, которым так же нужно кормить свои семьи и чувствовать, что их труд нужен и ценится, а право на профессию и сама жизнь – гарантированы законом и защищены государством.

Многие из этих журналистов работают в редакциях, где всего коллектива – два–три человека. И у них ежедневно болит голова не о редакционных уставах, единственных пресс-картах или создании наблюдательных советов, о чем годами дискутируют завсегдатаи Страсбургов и Брюсселей. У них – прозаические заботы. Не выселят ли местные чиновники из помещения, на которое редакция имеет право по закону о разгосударствлении. (Вполне возможно, что, по крайней мере, пытаться выселить). Вовремя ли доставит “Укрпошта” подписной тираж. (Скорее всего, нет). Или заключит ли районная власть договор на освещение деятельности, которая не только поможет местной общине лучше понимать, что происходит вокруг нее, но и хотя бы немного позволит газете свести концы с концами в условиях крайне бедного регионального рекламного рынка. (Не факт – вероятно, что взамен она противозаконно создаст свой “боевой листок” или информбюллетень, прикрываясь децентрализацией). И, в конце концов, будет в конце месяца чем платить налоги государству и зарплату своим работникам.

Главный редактор газеты “Народная воля” из Надворной Ивано-Франковской области Иван Гриджук отдал журналистике всю жизнь. Кроме газеты занимается местным музеем воинов АТО и патриотическим воспитанием детей. Фото: nsju.org

Инициатор призыва к президенту отменить звание “Заслуженного журналиста Украины” – член Наблюдательного совета Общественного вещания (фракция “Слуга народа”) Максим Кречетов. Скриншот: nsju.org

И если редактор такой газеты сдастся под напором столичного рекламного агентства и под страхом оставить коллектив голодным поставит в номер без плашки о рекламе очередное интервью Юлии Тимошенко или Олега Ляшко о том, как их партии борются с продажей земли… Стоит ли бросать в него камни, как в крупнейший источник бед на отечественном медиарынке? Да, джинса подлежит осуждению, но что сделали законодатели и эксперты для обеспечения устойчивой экономической независимости локальных СМИ? Что сделали политики и медийная тусовка, чтобы национальные каналы не были убыточными? Где экономическая независимость медиа-рынка, которая сделала невозможной бы джинсу или олигархические дотации как позорное явление?

Фото: nsju.org

Бывая в регионах, я вживую общаюсь с коллегами, которые сегодня, в 2021-м, получают на руки 4–5 тыс. ежемесячно. Гривен, не долларов (специально уточняю для членов наблюдательных советов и других грантовых деятелей, которым более привычный именно такой порядок цифр).

Можно, конечно, говорить с таким коллегой о стандартах и обсуждать результаты “мониторингов джинсы”. Можно даже пригласить его на тренинг по освещению проблем определенного сообщества и другие “суперактуальные” темы, чтобы коллега хотя бы увидел отель, на проживание в котором он никогда не заработает журналистской работой. Можно подарить ручку и блокнот с логотипом международного донора. Можно…

…Но когда журналист вернется в свой регион, он и в дальнейшем ежедневно будет преодолевать проблемы, о которых по большому счету никто из тех, кто у власти и при деньгах, не слышал и слышать не хочет. Максимум – выразит “глубокую озабоченность” на очередном “экспертном обсуждении”, щедро оплаченном европейскими или заокеанскими донорами.

А “эксперты” тем временем предложат главе государства еще и отказаться от присуждения медийщикам звания Заслуженного журналиста Украины – мол, это пережиток СССР. Не реформировать наградную государственную политику, а именно выбросить одну профессию из 42 существующих почетных государственных званий.

Фото: nsju.org

“Эксперты” пошутят над сотнями журналистов в регионах и столице, которые десятилетиями честного труда заработали хотя бы такое признание от государств. Обидят своим пренебрежительным отношением, например, достойного журналиста из Смелы Александра Вивчарика, которому президент Владимир Зеленский присвоил звание в августе 2019 года. Александр Иллич “заработал” в профессии несколько инфарктов и доплату к пенсии за звание в размере аж… 300 грн (или $10!). Почему господин Вивчарик должен стесняться государственной награды за многолетнюю профессиональную журналистику, в частности, за написание автобиографической публицистической книги “Путешествие в каторжные места” (Александр Иллич – сын украинских политзаключенных, отбывавших ссылку в российской Республике Коми)?

Фото: nsju.org

На совещательном совете на Банковой почему-то не говорят о необходимости реформирования всей наградной системы Украины. О званиях в других отраслях, которые покупались и покупаются. О том, что уже при президентстве Владимира Зеленского девять медийщиков получили звания “заслуженных” – это что, им теперь назад “корочки” сдавать?

А главное – молчат о том, действительно ли почетные звания – проблема номер один для медиа, а не беззащитность перед лицом экономического кризиса и пандемии.

С каким бы удовольствием эти модные “медиареформаторы”, которые научились лихо произносить “проект” и пользоваться феминитивами, списали бы на свалку, как такой же пережиток Союза, миллионы своих соотечественников – таких “немодных”, “неправильных”, “несознательных”… Как у них принято говорить – “токсичных” и “неформатных”.

С какой радостью они уничтожили бы Национальный союз журналистов Украины, который объединяет более 19 тыс. вот таких неудобных для любой власти реальных живых журналистов со своими такими земными проблемами…

И такие попытки делаются. С 2014 года и до сих пор не мелеет поток активистов, которые предпочитают получить на Банковой добро на раскол НСЖУ. Или пишут многомиллионные грантовые заявки к донорам на создание идеальной организации “правильных” журналистов. Или прописывают в законопроектах создание государством новой ассоциации журналистов (такая инициатива была предусмотрена в реально токсическом законопроекте господина министра культуры Бородянского, который также лоббировал введение уголовной ответственности для журналистов). И активисты уже тайком делят между собой должности и бюджеты в еще не созданной структуре, некоем “детекторе” над журналистами или “министерстве правды”…

Фото: nsju.org

А неудобные журналисты все не сдаются. Все бродят под ногами. Все стремятся достойно и спокойно жить и работать, неся людям простое и правдивое свое слово. За километр чувствуя фальшивость заботы о себе со стороны подобных новоиспеченных защитников. Они живут и работают там, где не тянет никакой интернет G – ни три, ни четыре…

Где, после уничтожения проводного радио, районная газета раз в неделю осталась единственным источником новостей. Где почтальона выглядывают как свет в окне. Где местное медиа – это возможность и деньги на лечение тяжелобольному собрать, и выращенный урожай продать, и о земляке-герое, который отдал жизнь на войне с российским агрессором, всему обществу рассказать…

Где свежий выпуск украинской газеты – это и есть та ниточка, связывающая с матерью-Украиной даже там, где совсем рядом до сих пор слышны выстрелы…

“Маленькие медиа”. “Маленькие люди”. В малых городах. Изо дня в день творят большую историю. И всего-то им нужно – не мешать. Дать спокойно жить и работать. А желательно – еще и немного помочь. Так, как делает это цивилизованная Европа, Соединенные Штаты и весь мир.

Как это делают там, где наши чиновники любят ездить отчитываться об очередных успехах на европейском пути и просить новую порцию денег, эффект от которых вряд ли когда увидят в Корюковке или Крыжополе. А прикормленные ими эксперты – поддакивать, проветривать платья и костюмы, и вести долгие политкорректные разговоры на фоне синего флага со многими желтыми звездочками.

Наверное, Украина вскоре останется единственной страной Европы, где не было принято государственной программы поддержки медиа в условиях пандемии. Хотя НСЖУ, привлекая широкий экспертный круг (настоящих журналистов из регионов, которые ежедневно работают “в поле”, а не диванных аналитиков из общественных организаций), еще год назад наработала пакет соответствующих предложений и передала в правительство.

Все не до того. Зато пугать законом о медиа, на многолетнее обсуждение которого уже, наверное, потратили не один грантовый миллион евродоноров – здесь нашей власти и ее подпевалам нет равных. Пытаться загнать все медиа в стойло жесткого регулирования недореформированного Нацсовета – это забота номер один. Несмотря на обоснованные предостережения тех же европейских экспертов о нецелесообразности регулирования печатных и онлайновых СМИ в одинаковом формате с радио и ТВ. Несмотря на протесты сотен авторитетных медийщиков, которых сплотил на своей дискуссионной площадке Национальный союз журналистов. Несмотря на голоса опытных коллег, зная изнутри работу Нацсовета, аргументировано предостерегают от подчинения ей печатных СМИ…

Фото: nsju.org

Казалось бы, всем очевидно – драконовский закон о медиа абсолютно не является той защитой, которая нужен сегодня украинским журналистам. Он ударит не по российским пропагандистам, а именно по отечественным медийникам.

Неужели именно это сегодня больше всего нужно государству в условиях информационной (и не только информационной) войны?..

Но пока власти все равно. Эпидемия равнодушия. Вот как можно назвать явление, которое с головой накрыло сейчас украинскую журналистику.

Если раньше это была эпидемия вражды – с распределением на “своих” и “чужих”, на “патриотов” и “пятую колонну”, с травлей оппонентов фейсбучными ботофермами – то сейчас ненависть сменилась равнодушием. За которым просматривается плохо замаскированное пренебрежение.

Мол, “традиционные журналисты” – вчерашний день. Нечего с ними церемониться. У нас все будет “диджитал”!

А кто не успел, не смог, не сумел удобно устроиться в новомодных форматах – пусть обвиняет только себя. Блогеры все и напишут, и покажут. Картинка побеждает правду, имитация – важный смысл.

Реалии сегодняшней Украины – это не торможение медиареформ, как это было при Кучме, Ющенко и Януковиче. Когда с разгосударствлением газет опоздали на 20 лет – почти настолько, сколько нужно было, чтобы не осталось что и с чем разгосударствлевать. Сегодня мы имеем дело с имитацией реформ.

Европейская комиссия активно внедряет антикризисные меры по поддержке медиа. Украинское правительство такую политику пока не внедряет. Фото: nsju.org

Целью реформ в сфере медиа должно быть обеспечение устойчивого существования независимых частных СМИ в условиях свободы слова и свободного рынка. А не простое изменение вывесок или создание закрытого “клуба реформаторов”, как это обычно происходит у нас. Тем самым превращая реформы в имитацию.

Эпидемия равнодушия. Она, подобно ковиду, перекрывает кислород журналистике. Такие они, реалии украинского медиапространства в пандемическом 2021-м.

Есть ли надежда? Вспомню слова Лины Костенко: “Еще не было эпохи для поэтов, но были поэты для эпох!” Так и “эпоха для журналистов” – вряд ли возможна. Наверное, мои слова подтвердил бы многолетний председатель Национального союза журналистов Игорь Федорович Лубченко, которого справедливо называли “адвокатом журналистов” и на которого равняемся до сих пор. Журналисты привели политиков к власти, а потом политики о них забыли – так говорил в свое время наш светлой памяти наставник. Да, при каждой власти сфера медиа имела свои трудности. Хотя бы потому, что в самой нашей деятельности – если говорить именно о журналистике, а не о пиаре и рекламе – заложена невозможность однозначного ее восприятия и поощрения любой властью.

Тех, кто открывает глаза обществу, не любят во все времена. Но этот непрерывный конфликт, как и любой конфликт – это и заложенная в нем возможность. Возможность движения вперед, преодоления ограничений и выхода на новые ступени развития. Это тот кислород демократического общества, который рождается в муках его становления. И отвоевывать каждый кубометр этого целебного кислорода – это наше общее дело. Дело всех, кто осознает, что журналисты – важны.

Источник: nsju.org

Опубликовано с личного разрешения автора

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