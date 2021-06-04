В Петербурге возбудили дело против сбившего ребенка самокатчика

Следственными органами СК по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего студента первого курса одного из городских вузов, случайно наехавшего на мальчика на Московском проспекте города.

«По данным следствия, подозреваемый на тротуаре у дома 139 корпус 1 по Московскому проспекту, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на 4-летнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Четырехлетний Марк был госпитализирован с травмой головы. Студент после столкновения сам вызвал скорую помощь, дождался ее прибытия и, оставив свой номер телефона, покинул место происшествия, передает «Фонтанка».

Теперь СК готовится инкриминировать ему причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, скоро молодому человеку изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других проходят обыски после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей. В частности, 1 июня мужчина на участке аллеи парка культуры и отдыха Колпино на личном электросамокате сбил 4-летнего мальчика, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. Отмечается, что мужчина, сбивший ребенка, установлен, в четверг ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В Невском районе 2 июня неизвестный на электросамокате сбил 5-летнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, правоохранители ищут этого мужчину.