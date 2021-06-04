 

Китайская орбитальная станция будет в 7 раз легче МКС

04.06.2021, 17:38, Новости дня
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Китай исключили из программы Международной космической станции, а потому Поднебесная сразу же начала создавать свою постоянно вращающуюся на низкой орбите базу. Первый модуль, напомним, был выведен в космос еще два месяца назад.

По словам специалистов, китайцы выведут и состыкуют с основным модулем еще два, которые будут играть роль лабораторий. Также в новой станции имеется пять стыковочных люков позволяющих расширить при необходимости пространство орбитальной станции.

В любом случае ее общая масса не превысит 60 тонн, что примерно в семь раз меньше, чем у МКС, отмечают специалисты. Кроме того, китайская станция рассчитана на одновременное пребывание всего трех космонавтов.



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