Гриценко: Никакой деолигархизации не будет. Будет медийный шум и пшик

Анализируя проект закона президента Украины Владимира Зеленского во время лекции студентам Киево-Могилянской академии, Гриценко презентовал слайд с пятью “эффективными инструментами”, которые, на его взгляд, необходимы для проведения деолигархизации. Среди них:

Антимонопольный комитет Украины должен стать более мощным в соблюдении экономической конкуренции, чем Офис генпрокурора в соблюдении закона;

прозрачность в структуре собственности и финансировании каналов;

кардинальное ограничение избирательных фондов и ТВ-рекламы;

антиофшорные механизмы, референтное ценообразование, справедливые рентные платежи;

закон о лоббизме.

“Законопроект Зеленского не содержит ни одной из указанных пяти позиций. А значит, никакой деолигархизации не будет. Будет медийный шум – и будет пшик. Жаль, что нынешние руководители и их помощники не имеют образования. Страну жалко”, – написал Гриценко.

https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/1829345727246170

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Документ внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно законопроекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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