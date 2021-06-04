 

“Задолбала уже своими Мальдивами”. Волочкова сфотографировалась в бикини на Мальдивах

04.06.2021, 17:32, Новости дня
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“Я уже хочу вернуться на Мальдивы… В эти волшебные краски!” – подписала снимок Волочкова.

Не все подписчики восхитились “волшебными красками”.

“Задолбала уже своими Мальдивами”, – оставил комментарий пользователь с ником lilstr1707.

“Настя уже скучает, а мне бы хоть разочек попасть”, – написала lana_leo74.

“Рано, еще не заслужили, не настрадали”, – заявил пользователь yakinokoya.

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Три недели назад бывшая прима Большого театра тоже выставила фотографии с Мальдив, где устроила скандальную фотосессию. Волочкова снялась топлесс, прикрыв грудь ладонями. Это спровоцировало шквал негативных реакций среди подписчиков народной артистки. Сама же балерина подписала кадр так: “Просто радуйтесь каждому мгновению жизни”.

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Контекст:

Балетную карьеру Анастасия Волочкова начала почти 30 лет назад в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Затем она почти пять лет служила в Большом театре в Москве.

В 2003-м, после скандального увольнения из Большого театра, начала сольную карьеру. Балерина утверждала, что за ее увольнением стоит месть бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым у нее был роман.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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