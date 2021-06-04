По всему миру в водоемах быстро снижается уровень кислорода

Как сообщает журнал Nature, ученые по всему миру отмечают резкое снижение концентрации кислорода в природных водоемах. Об ускорении данного негативного процесса говорят результаты недавно проведенных масштабных исследований.

Результатом, несомненно, станет сокращение популяций биологических организмов, ныне живущих в пресной и морской воде. Уже недалеко и до настоящего вымирания, уточняют ученые.

Так, за последние четыре десятилетия в природных водоемах количество растворенного кислорода снизилось на пять с половиной процента. А в придонных слоях потеряно целых 18,6%. И это показатели умеренной зоны. В теплых широтах они выше. При этом пресные водоемы теряют кислород в несколько раз быстрее, чем Мировой океан.