Американцы создали мятные конфеты, восстанавливающие зубную эмаль

Ученые из университета Вашингтона (США) представили уникальную разработку. Это обычные, с виду и по вкусу, мятные конфеты, которые не портят зубы, а наоборот – восстанавливают эмаль на них.

Как минимум, они эффективно поддерживают целостность эмалевого покрытия зубов, отмечают авторы разработки. Секрет в том, что мятные пастилки содержат особый белок, разработанный американскими генетиками. Кроме того, конфеты содержат ионы фосфора и кальция.

Эксперименты показывают, что наращиванию эмали на зубах способствует прием всего двух лечебных конфет на день. Кроме того, новое средство помогает эффективно бороться с желтизной. По словам ученых, на рынок эти пастилки смогут попасть после клинических испытаний, которые продлятся еще три месяца.