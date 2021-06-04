 

Американцы создали мятные конфеты, восстанавливающие зубную эмаль

04.06.2021, 13:46, Новости дня
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Ученые из университета Вашингтона (США) представили уникальную разработку. Это обычные, с виду и по вкусу, мятные конфеты, которые не портят зубы, а наоборот – восстанавливают эмаль на них.

Как минимум, они эффективно поддерживают целостность эмалевого покрытия зубов, отмечают авторы разработки. Секрет в том, что мятные пастилки содержат особый белок, разработанный американскими генетиками. Кроме того, конфеты содержат ионы фосфора и кальция.

Эксперименты показывают, что наращиванию эмали на зубах способствует прием всего двух лечебных конфет на день. Кроме того, новое средство помогает эффективно бороться с желтизной. По словам ученых, на рынок эти пастилки смогут попасть после клинических испытаний, которые продлятся еще три месяца.



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