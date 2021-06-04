 

Песков: Взлом аккаунтов в ходе праймериз «Единой России» мог быть провокацией

04.06.2021, 13:40, Новости дня
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Взлом персональных данных пользователей на портале госуслуг во время праймериз «Единой России» мог быть провокацией, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, нужно разобраться в случившемся и понять, какую цель преследовали причастные к инциденту. По его мнению, это может быть «как злоупотребление, так и провокация», передает ТАСС.

14 мая «Единая Россия» сообщила о пресечении попытки нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как отметил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, пользователи портала госуслуг получили SMS о том, что их аккаунты незаконно используются, и восстановили доступ к ним.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.



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