Песков: Взлом аккаунтов в ходе праймериз «Единой России» мог быть провокацией

Взлом персональных данных пользователей на портале госуслуг во время праймериз «Единой России» мог быть провокацией, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, нужно разобраться в случившемся и понять, какую цель преследовали причастные к инциденту. По его мнению, это может быть «как злоупотребление, так и провокация», передает ТАСС.

14 мая «Единая Россия» сообщила о пресечении попытки нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как отметил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, пользователи портала госуслуг получили SMS о том, что их аккаунты незаконно используются, и восстановили доступ к ним.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.