Песков: Взлом аккаунтов в ходе праймериз «Единой России» мог быть провокацией
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Взлом персональных данных пользователей на портале госуслуг во время праймериз «Единой России» мог быть провокацией, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, нужно разобраться в случившемся и понять, какую цель преследовали причастные к инциденту. По его мнению, это может быть «как злоупотребление, так и провокация», передает ТАСС.
14 мая «Единая Россия» сообщила о пресечении попытки нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как отметил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, пользователи портала госуслуг получили SMS о том, что их аккаунты незаконно используются, и восстановили доступ к ним.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.
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