В парном разряде Roland Garros проиграла последняя украинка

Поединок продолжался один час и 30 минут и завершился в двух сетах: 6:4, 7:5 в пользу Бюрель и Хлоэ.

Киченок имела 16-й номер посева, ее партнер и соперницы сеяны не были.

В первом круге Roland Garros Надежда Киченок и Олару выиграли у украинско-австралийской пары Людмила Киченок (сестра-близнец Надежды) / Арина Родионова.

Контекст:

В 2021 году Открытый чемпионат Франции по теннису на грунтовых кортах проходит с 30 мая по 12 июня. Это один из четырех турниров серии Grand Slam.

Борьбу на турнире в одиночном разряде продолжают украинки Элина Свитолина и Марта Костюк. Они вышли в третий круг Roland Garros.

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