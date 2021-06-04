 

В аннексированном Крыму заявили, что с начала года туда приехало уже 2 млн туристов

04.06.2021, 13:38, Новости дня
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“За январь – май текущего года Крым посетило более 1 млн 958 тысяч туристов. Это на 53,3% больше уровня аналогичного периода 2019 года”, – написал Аксенов.

По его данным, 65% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% – авиасообщением, 5% – по железной дороге.

Также Аксенов добавил, что туристический поток в мае составил около 956 тыс. человек, это на 60% больше, чем в 2019 году.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1863761387130645

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев отмечал, что, по данным российских оккупантов, в “ковидном” и “безводном” 2020 году полуостров якобы посетили 6,3 млн человек. При этом в самом успешном сезоне (2012 года) Крым принял 6,15 млн туристов.

В Крыму заявляли, что готовятся принять 8 млн туристов летом 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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