 

“Красивая очень!” Ассоль показала голые ножки и призвала читать больше книг

04.06.2021, 13:38, Новости дня
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“Наукой доказано, что уровень стресса в организме становится на 68% ниже, после прочтения книг. По этой причине многие и берут с собой в отпуск несколько книжечек”, – написала 26-летняя певица.

“Друзья, мой вам совет: отрывайтесь почаще от своих смартфонов и вместо постов в соцсетях окунайтесь в бумажные истории”, – призвала своих подписчиков Ассоль.

Ее фанаты, правда, обратили внимание не на призыв артистки, а на ее голые ножки. “Красивая очень!” – отреагировал пользователь с ником kur.bak.ova.

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A post shared by Assol (@assolmusic)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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