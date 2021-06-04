В Кремле заявили, что предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет. Крым – обсуждению не подлежит

Журналисты спросили Пескова, появилась ли ясность о возможности встречи двух президентов.

Песков ответил отрицательно, добавив, что предложений по линии офиса президента Украины (ОПУ) в Москве не получали.

По его словам, вопрос Крыма, который планирует вынести на обсуждение украинская сторона, “не совсем коррелируется с тем, что сказал президент РФ”.

Песков подчеркнул, что “Крым, как некая проблема для Украины, обсуждению не подлежит”. Разве что с точки зрения “туристического потенциала” или “приграничного сотрудничества”, добавил он.

В том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это “обсуждению не подлежит”, уточнил пресс-секретарь Путина.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

22 апреля Путин прокомментировал предложение Зеленского, заявив, что для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил главе ОПУ Андрею Ермаку начать подготовку к встрече.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. “Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение”, – сказал источник “Интерфакс-Украина”. Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

Зеленский 20 мая во время пресс-конференции сообщил, что Офис президента начал подготовку его встречи с Путиным. Песков подтвердил контакты с Банковой о “гипотетической повестке дня гипотетической встречи” Путина и Зеленского. Спикер Кремля отметил, что процесс подготовки саммита двух президентов идет непросто, сроки подобной встречи пока не определены.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

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