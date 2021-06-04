Опубликованы данные о новом бюджетном геймерском смартфоне Tecno Pova 2

Дисплею нового смартфона Tecno Pova 2 чуть-чуть не хватает до семи дюймов. Устройство позиционируется как геймерский смартфон. Поэтому экран увеличен почти до уровня планшета, поясняют эксперты.

Кстати, частота обновления картинки здесь невысока – всего 60 Гц. Зато частота обработки данных о нажатиях составляет 180 Гц, когда в стандартных устройствах она составляет только 120 Гц.

Еще одно преимущество новой модели – очень емкий аккумулятор. Батарея содержит 7000 мАч. Бюджетность проявляется в показателях памяти. Смартфон получил всего 6 Гб ОЗУ и 128 Гб в основном накопителе. Основная камера состоит из четырех датчиков. Максимальное разрешение для съемки – 48 Мп. У фронтальной камеры – 8 Мп. Цена составляет всего 167 долларов.