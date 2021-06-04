 

Новую камеру Canon EOS R3 оснастят функцией быстрого автофокуса

04.06.2021, 12:48, Новости дня
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Canon готовит к выходу новую модель беззеркальной камеры, особенностью которой является наличие быстрого автофокуса. В устройстве, которой выйдет под названием Canon EOS R3, появилась возможность настраивать фотосъемку со скоростью до 30 кадров в секунду!

Такая скорость очень важна, когда вы фиксируете события во время каких-то спортивных соревнований, автогонок, например. Достаточно вести съемку как на видео, а затем выбрать лучший ракурс, который при такой частоте просто невозможно пропустить.

Также в данной модели появилась возможность синхронизировать работу внешних вспышек с затвором. Съемка ведется практически бесшумно, отмечают специалисты. Вы никому не будете мешать своими бесконечными щелчками. Однако цена камеры – почти шесты тысяч американских долларов.



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