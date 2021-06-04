 

Азербайджанские журналисты подорвались на мине в Карабахе

04.06.2021, 12:42, Новости дня
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Двое азербайджанских журналистов погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе в Нагорном Карабахе, сообщило в пятницу азербайджанское государственное телевидение AzTV.

«В результате подрыва на мине погибли, исполняя служебный долг, оператор AzTV Сирадж Абышов и корреспондент информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов. Выражаем соболезнования семьям погибших», – передает ТАСС сообщение телеканала.

10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

Напомним, в конце апреля при подрыве машины миротворцев в Карабахе были ранены двое российских военных.



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