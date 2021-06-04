 

Кремль заявил об отсутствии определенности по встрече Путина с Зеленским

04.06.2021, 12:42, Новости дня
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Определенности по встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым. «Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит», – подчеркнул он.

По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество. «Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», – сказал пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, подвижек по организации нормандского саммита пока нет.

Однако все стороны согласны, что необходимо продолжать работу и что встречи должны происходить, добавил он. «Есть понимание, что должны встречаться и министры иностранных дел, тем более об этом говорили главы государств, и должен пройти и саммит. Но перед этим должна быть проделана домашняя работа», – сообщил представитель Кремля.

Он пояснил, что есть целый набор предыдущих договоренностей, и должно возникнуть понимание о продвижении в их реализации. «Пока с этим проблемы. Работа продолжается, но очень-очень вязко. И конечно, фоном неблагоприятным для всей продолжающейся работы, наверное, идет такой весьма нетщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей», – заключил Песков.

Ранее Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа.



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