“Выживший”. 62-летняя Мадонна показала 90-летнего отца в окружении внуков

“Мой отец – выживший, он рос итальянским иммигрантом в США и пережил множество травм, но всегда упорно трудился. Он научил меня тому, как важно усердно трудиться и зарабатывать себе на жизнь. Это стало особенным событием – твое 90-летие с тобой и моими детьми на твоем винограднике”, – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонна – мать шестерых детей. Лурдес (1996) и Рокко (2000) – ее биологические дочь и сын. Певица также воспитывает четверых приемных детей: Стеллу и Эстер (2012), Дэвида Банду (2005) и Мерси Джеймс (2006). Все приемные дети – уроженцы африканского государства Малави.

—