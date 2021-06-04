В Сербии ночью начался пожар и взрывы на складах боеприпасов. Видео

Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находилось, по разным данным, от 30 до 60 рабочих. Сообщается, что когда начались взрывы, они успели спрятаться в бетонном бомбоубежище. Огонь и дым были видны за несколько километров.

ВИДЕОВидео: Nemanja Karanovic / YouTube

“Неофициально стало известно, что сначала был подожжен склад пушечных гранат, а затем огонь перекинулся на другие склады”, – пишут Novosti.rs.

ВИДЕОВидео: Nikola Stakic / YouTube

“Жертв и раненых нет. У граждан нет причин для беспокойства. Были эвакуированы рабочие предприятия и местные жители в прилегающих районах”, – сообщил в Instagram мэр Чачака Милун Тодорович.

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Утром 4 июня пожар еще не был потушен, над фабрикой виден густой дым и слышны взрывы. Дорогу к заводу закрыли. Местные жители рассказывают, что в некоторых домах были выбиты окна.

ВИДЕОВидео: Vecernje novosti / YouTube

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