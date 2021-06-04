 

В июле пенсии повысят миллиону украинцев – Лазебная

04.06.2021, 11:42, Новости дня
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“Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсию назначили в 2018-2020 годы, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере”, – сказала она.

Министр подчеркнула, что “таким образом, повышение в этом году получат 10,5 млн пенсионеров”.

Лазебная отметила, что по состоянию на 1 апреля средний размер пенсий составляет в Украине 3725 грн, что на 17,5% или 555 грн больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2021 года, всего в Украине более 11,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3507,51 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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