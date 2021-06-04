С начала российской агрессии на Донбассе погибли 152 ребенка – ООН

Среди погибших детей 102 мальчика и 50 девочек.

Помимо этого, 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек).

“К большому сожалению, эта болезненная статистика в полной мере не отражает масштабы потерь, которые понесли дети в течение длительного вооруженного конфликта. Невозможность обеспечения государственного контроля над соблюдением прав человека на временно оккупированной территории лишает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по ту сторону линии разграничения”, – говорится в сообщении.

По информации Национальной социальной сервисной службы по состоянию на 30 мая этого года, в Украине 66 491 ребенок получил статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. 95 из них получили этот статус из-за ранения, контузии или увечья.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Верховная Рада на заседании 1 июня 2021 года приняла постановление № 5343, которым утвердила 4 июня Днем памяти детей, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что с начала российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы от 167 до более 500 несовершеннолетних.

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