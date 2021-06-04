 

Названы заказчики информационной кампании против «Спутника V»

04.06.2021, 10:46, Новости дня
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Заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой Большой фармы, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его мнению, в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации препарата, подчеркнул глава РФПИ, началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения в адрес России, сделанные в сентября 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины якобы украли, передает РБК. 

Глава фонда отметил, что раньше многие фармкомпании платили штрафы в миллионы долларов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг», пытаясь уничтожить конкурентов на рынке.

«Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе – это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «Большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России», – отметил Дмитриев, добавив, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране.

К представителям «Большой фармы» относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада. В их числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, которые также выпустили свои вакцины от коронавируса.



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