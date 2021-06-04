Названы заказчики информационной кампании против «Спутника V»

Заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой Большой фармы, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его мнению, в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации препарата, подчеркнул глава РФПИ, началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения в адрес России, сделанные в сентября 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины якобы украли, передает РБК.

Глава фонда отметил, что раньше многие фармкомпании платили штрафы в миллионы долларов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг», пытаясь уничтожить конкурентов на рынке.

«Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе – это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «Большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России», – отметил Дмитриев, добавив, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране.

К представителям «Большой фармы» относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада. В их числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, которые также выпустили свои вакцины от коронавируса.