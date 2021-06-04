 

Худеющая Могилевская показала свой завтрак и похвасталась результатами первого взвешивания

04.06.2021, 10:44, Новости дня
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“Вот мой завтрак. Первый прием пищи должен быть белковый. Я с сегодняшнего дня перехожу на трехразовое питание”, – сообщила певица.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Могилевская отметила, что не ест рыбу и яйца, но ради диеты, возможно, изменит свои привычки.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Могилевская также поделилась первым результатом – она похудела на 600 г и сейчас ее вес составляет 76 кг. 

“Поздравляйте, ура”, – прокомментировала певица взвешивание.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram
Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала “Украина” заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью. 

2 июня Луценко сообщила, что певица стала участницей челленджа и обязалась до 26 июня (за три недели) похудеть на 4 кг. В противном случае артистке предстоит побриться налысо. 

3 июня Могилевская призналась, что ее вес составляет 76,6 кг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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