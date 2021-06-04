 

“Красота, не имеющая возраста”. Хайек показала себя обнаженной

04.06.2021, 10:44, Новости дня
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“Старые добрые времена”, – написала она.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Красота, не имеющая возраста”, – заявила подписчица mohdowez.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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