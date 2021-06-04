“Реальных результатов нет”. Кравчук раскритиковал переговоры по Донбассу в минском и нормандском форматах

“Я поддерживаю идею реформирования всей системы, которая сложилась после агрессии России против Украины. Мы семь лет на минской площадке работаем, будем говорить открыто, реальных результатов переговоров нет, война продолжается и усиливается”, – сказал он.

По словам первого президента Украины, “нормандский формат не принес конкретных результатов, потому что нет там такой настойчивой позиции в отношении позиций Украины и России”.

“Чего-то они (Германия и Франция. – “ГОРДОН”) болтаются между Россией и Украиной, и иногда я ощущаю, что они преимущество отдают России. …Не могут Франция и Германия, я впервые говорю об этом, монополизировать дело с Украиной и Россией, это нужно расширять, объединять усилия для того, чтобы влияние на Россию было более масштабным, более системным и результативным”, – заявил Кравчук.

Он считает, что “нужно искать новые пути для достижения мира на Донбассе”.

“Нужно предоставить минской площадке более точные полномочия, сейчас их фактически нет, и, возможно, вести минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга”, – объяснил Кравчук.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

27 мая Кравчук заявлял, что Минск не может быть местом для ведения переговоров по Донбассу из-за политической ситуации в Беларуси и прекращения авиасообщения Украины с Беларусью.

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