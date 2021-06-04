MSNBC – психиатр дал оценку заявлению Трампа о возврате в Белый дом в августе

Заявления Дональда Трампа о том, что он вновь вернётся на пост президента в августе — это очередное свидетельство того, что бывший американский лидер пребывает в бреду и полностью оторван от реальности, заявил в эфире MSNBC психиатр Лэнс Доудс. По его словам, по своей натуре Трамп не способен испытывать грусть по поводу своего поражения, компенсируя это яростью и продвижением «большой лжи».

Недавно были разговоры о возвращении к должности (Дональда Трампа. — ИноТВ), и я хотел с вами сегодня вновь обсудить тему. Дональд Трамп, похоже, считает, что снова станет президентом в августе. Что вы можете сказать об этом как профессионал?

ДОКТОР ЛЭНС ДОУДС, бывший практикующий профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы: Дональд Трамп пребывает в бреду, но это уже далеко не новость — мы знаем об этом, по крайней мере, уже четыре года.

Он продолжает настаивать на том, что некоторая ложь — это на самом деле истина. Это классический пример бреда. По моему мнению, мы видим, как он упорствует в своём грандиозном бреду — дескать, он лучше и важнее всех. Следовательно, другие люди не играют никакой роли. Ему нет дела до других людей. Его беспокоит только его собственная власть.

Весь ад ситуации, о которой вы говорите, частично, как мне кажется в том, что он пребывает в ярости — хотя для него это довольно обычное состояние. Я не думаю, что он сожалеет по поводу своего поражения, потому что он не считает, что проиграл. В этом плане он оторван от реальности.

Поэтому я бы сказал, что мы видим всё более отчаянные попытки удержать за собой эту власть притом, что отказываться от этого поведения он не собирается. Об этом мы говорим на протяжении уже последних четырёх лет. Чем с большим давлением он имеет дело, тем более возмутительные требования он будет выдвигать и тем больше он будет лгать. Его большая ложь будет увеличиваться в размерах всё больше и больше.

Да. Вы неоднократно говорили, что всё будет только хуже и хуже. Состояние Дональда Трампа будет усугубляться. И хуже будет становиться из-за нарастания давления — это один из факторов. Конечно, расследование большого жюри в Манхэттене значительно усилило на него давление притом, что оно наложилось на другие расследования большого жюри в Джорджии касательно его вмешательства в выборы. Подобное давление для него в новинку, потому что он уже не президент. Он никак не может им сейчас помешать.

ДОКТОР ЛЭНС ДОУДС: Да, всё так. Отсутствие власти — это то, чего он на дух не переносит и с чем мириться не хочет. Учитывая, что в его выдуманном мире такого быть не может, ему приходится менять реальность таким образом, чтобы эта власть у него была.

Поэтому он, как бы это сказать, притворяется как будто он располагает некой информацией и вот-вот произойдёт нечто важное. Он обещает, что вновь вернётся к своей должности и так далее. Ничего в этом плане не поменялось, и я думаю, что если никакие из его обещаний не сбудутся, то мы увидим, что его бред станет ещё болезненнее. При этом я уже некоторое время придерживаюсь мнения — хотя это и не точно, — что он определённо скорее уедет из страны, чем ответит перед законом.

Может ли получиться так, что если в один прекрасный день его, скажем, признают виновным в преступлении в Нью-Йорке, то может произойти нечто, что заставит его на какой-то момент признать, кто он такой на самом деле в этом мире?

ДОКТОР ЛЭНС ДОУДС: Сомневаюсь. Тогда бы он продемонстрировал признаки здравомыслия. Знаете, способность чувствовать сожаление — это нормально. Но, как мне кажется, он на это не способен. Он может лишь приходить в ещё большее бешенство и подливать масла в огонь своего психоза.

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.