Россиян предупредили о возможной потере детских выплат

Некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, претерпели изменения, например, изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, адресованной малообеспеченным семьям, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов.

Денисов указал, что раньше выплата назначалась по простой схеме – ее получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, рассказал агентству «Прайм».

Теперь же учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (наличие квартиры, дома, земельных участков, нежилых помещений, автомобилей, а также банковских вкладов). Также заработало правило «нулевого дохода».

«За пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», – объяснил Денисов.

По его мнению, власти изменили систему распределения выплат, чтобы пособия получали семьи, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства.

Ранее в «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми. Речь, в частности, идет о расширении программы материнского капитала и новых льготах на детей.

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул – регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных.