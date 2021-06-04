Минпросвещения предложило сократить срок обучения в колледжах и техникумах

Минпросвещения РФ рассматривает возможность сокращения обучения в учреждениях среднего профессионального образования до двух-двух с половиной лет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы хотим сократить время обучения в учреждениях среднего профессионального образования до двух-двух с половиной лет. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем», – цитирует «Ura.ru» Кравцова.

В настоящее время срок обучения в колледжах и техникумах составляет четыре года. По словам Кравцова, за это время меняется технологическая база и знания выпускников устаревают.

Ранее президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей, которую сегодня получают классные руководители школ, на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.