В США оценили шансы ВСУ в случае войны с Россией

Украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С», говорится в статье National Interest.

Как отмечает автор статьи Марк Эпископос, в отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у Украины отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. Он также отметил, что установленные в Крыму флагманские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную угрозу для военных объектов в восточной и центральной Украине, так как российские ЗРК способны поражать воздушные цели на расстоянии 400 километров, передает РИА «Новости».

«Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса «воздух-земля» и управляемых бомб», – отметил Эпископос.

Публицист считает недостаточным количество украинских основных боевых танков Т-84 «Оплот» для эффективного противостояния российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Также он обратил внимание на наличие у России самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», отличающихся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.

«Учитывая подавляющее превосходство РФ в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем (гаубиц 2С19 «Мста-С») угрозы», – считает автор.

При этом Эпископос выразил мнение, что любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход боев.

Напомним, замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.