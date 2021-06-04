 

На Донбассе боевики двое суток не нарушали перемирие – штаб ООС

04.06.2021, 7:50, Новости дня
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“3 июня в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано”, – говорится в сообщении.

Затишье на Донбассе уже прекратилось.

“По состоянию на 7.00 4 июня зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет”, – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3033053663583498/

По данным штаба ООС, боевики не стреляли и 2 июня.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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